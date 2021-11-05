Костанайские ремесленники стали лауреатами республиканского конкурса Born Nomad

Они заняли третье место в номинации "Креативная коллаборация".

Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев поздравил руководителя Союза ремесленников Костанайской области Сауле Кабидулову, передает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это совместный проект дипломатической миссии США в Казахстане и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен". Фестиваль проводится для экономического развития женского предпринимательства через продвижение традиционных ремесел и сохранение культурного наследия.

Союз ремесленников Костанайской области объединяет 120 человек, 20 из которых активно занимаются продвижением национальных брендов. На конкурсе мы представили проект изготовления коллекции сумок из фетра. Но не просто сумок, а сувенирных. В каждой есть изделие наших ремесленников, которое напоминает о туристической привлекательности Костанайской области, – рассказала Сауле Кабидулова.

Идею поддержала Сауле Омарбекова и предоставила возможности национального ателье для изготовления первой партии сумок. В настоящее время ремесленники работают над продвижением уникального товара.

В этом направлении Региональная палата предпринимателей обязательно поддержит умельцев. Для этого будет предоставлена площадка Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костанайской области. Уверен, что наши ремесленники еще не раз станут победителями различных конкурсов. Для этого есть все возможности, а главное – желание достойно представлять наш регион на различных площадках, – отметил Данияр Кузенбаев.

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