Нигматулин: Мажилис рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

В проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты также включено обсуждение ряда ратификационных законопроектов.

Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

Как отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, в первом чтении депутатам Палаты предстоит обсудить законодательные поправки в Налоговый кодекс и закон о введении его в действие.

Законопроектом, разработанным парламентариями, в частности, предлагается ввести обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров по результатам камерального контроля, что позволит снизить вовлеченность граждан в орбиту судебных разбирательств.

В первом чтении Мажилис рассмотрит законодательные поправки по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

В проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты также включено обсуждение ряда ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Кыргызстаном и Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи, а также с Таджикистаном – об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся Уполномоченного по правам человека и его деятельности.

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении поправок в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни.

Также для рассмотрения во втором чтении в проект повестки включены законодательные новшества по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.

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