"Канело" назвал главное условие третьего боя с Головкиным

Сауль Альварес: Спросите Головкина, готов ли он подняться во второй средний вес?

Мексиканский боксер Сауль Альварес ("Канело") назвал главное условие третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Zakon.kz.

Как пишет sports.kz, 7 ноября мексиканец проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе с обладателем титула IBF Калебом Плантом. После "Канело" намерен четыре раза отбоксировать в 2022 году.

Отмечается, что среди возможных соперников Альвареса называется и Головкин, а также два американца - Дэвид Бенавидес, Джермалл Чарло и россиянин Артур Бетербиев.

Спросите Головкина, готов ли он подняться во второй средний вес? Сам я готов сразиться с кем угодно, - ответил "Канело" на вопрос ESPN Deportes о шансах на третий бой с GGG.

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча GGG и "Канело" завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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