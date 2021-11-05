Цены на арендное жилье взлетели в Казахстане

В трех регионах страны годовой рост цен превысил 30%.

В Казахстане аренда благоустроенного жилья за год подорожала на 19%, сообщает Zakon.kz.

В октябре 2021 года стоимость арендного жилья подскочила на рекордные 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Годом ранее рост цен составлял 9,8%.

В региональном разрезе годовой рост цен варьировался от 4,2% в Алматинской области до 37,4% в Западно-Казахстанской. Помимо ЗКО заметное удорожание в секторе коснулось арендаторов Алматы и Шымкента – плюс 35% и 33,8%, соответственно, – отмечено в исследовании Energyprom.kz.

Согласно данным аналитиков, рост цен к сентябрю составил 1,1%. А наиболее значительный месячный рост цен был отмечен в августе – сразу на 4,2% к июлю.

В сентябре, в свою очередь, арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 2,1% к августу, составив в среднем по РК 1877 тг за кв. м.

Дороже всего в сентябре текущего года аренда благоустроенного жилья ожидаемо обходится в столицах – Нур-Султане (3443 тг за кв. м) и Алматы (3062 тг за кв. м). Следом идут Актау (2359 тг за кв. м) и Туркестан (2307 тг за кв. м), – уточнили аналитики.

Дешевле всего арендовать жилье можно в Таразе (1370 тг за кв. м), Кызылорде (1398 тг за кв. м) и Семее (1452 тг за кв. м).

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