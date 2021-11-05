"Я мечтал о модных игрушках" – ребенок украл гаджеты на 183 тыс. тенге

10-летний мальчик совершал кражи в ТЦ Павлодара.

Полицейские Павлодара раскрыли кражу, которую совершил 10-летний ребенок, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 ноября. Управляющий одного из торговых домов города обратился в полицию по факту кражи цифровой техники.

Мужчина рассказал, что при помощи камеры видеонаблюдения была обнаружена кража техники. Руководитель магазина уточнил, что в период с 8 по 15 октября мальчик украл: игровую консоль, квадрокоптер, геймпад, "умную кнопку безопасности" и другие товары. Общий ущерб оценили в 183 тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был установлен 10-летний мальчик, а также выяснилось, что после кражи данной техники несовершеннолетний выбрасывал коробки и приносил украденную технику домой, говоря родителям, что позаимствовал дорогую технику поиграть у друзей, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Мама ребенка рассказала полиции, что она видела эту технику дома, но не придала особого значения, так как доверяет сыну.

Полицейским мальчик объяснил свой поступок тем, что давно мечтал об этих модных игрушках. Ребенок часто ходил в торговый центр и приглядывался к ним. Но в один момент желание пересилило, и он решил "взять" гаджеты с прилавка.

С родителями и подростком была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов. В данном случае в действиях несовершеннолетнего усматривается кража, однако в соответствии со ст. 15 УК Республики Казахстан уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. В связи с чем материал направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет рассмотрено поведение несовершеннолетнего и его законных представителей, – отметили полицейские.

Тем не менее в отношении родительницы возбуждено административное производство по ст. 127 ч. 3 КРКоАП – за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения.

Материал направлен в суд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!