Младенец умер при родах в Восточно-Казахстанской области

Назначены судебные экспертизы.

В Шемонаихинском районе Восточного Казахстана при родах умер ребенок, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, родители младенца столкнулись с "равнодушием и некомпетентностью" медиков.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

По словам родителей, не удалось установить причины смерти из-за отсутствия врача, младенец два дня пролежал в морге в ожидании экспертизы, – говорится в публикации @osa_uka_vko.

В Департаменте полиции области сообщили, что начато досудебное расследование.

4 ноября Шемонаихинским районным отделом полиции в отношении работников КГП на ПХВ "Районная больница Шемонаихинского района УЗ ВКО" начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, – отметили в пресс-службе.

Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Одновременно назначена внеплановая проверка субъекта здравоохранения. Иные сведения в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению, – заключили в ведомстве.

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