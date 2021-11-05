Названо имя самого богатого спортсмена планеты

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Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов планеты.
Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, передает Zakon.kz.
Доход каждого спортсмена, как сообщает спортивное издание Sportrico, состоит из заработной платы, призовых, рекламных контрактов, лицензионных отчислений и так далее.
В данный список вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил $25,5 млрд.
Рейтинг возглавил экс-игрок "Чикаго Буллз" – знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан.Топ-10
Куандык Шынасилов
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