Жители Шымкента задыхаются от пыли

Шымкент накрыла пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

Жители мегаполиса жалуются на пыль, которой буквально пропитан воздух. Они отмечают, что пыль просто "стоит".

- Пыль на машине, на окнах. Откуда это пыль?

- Печально. Так как по идее у нас зеленый же город.

- Трудно дышать, а у меня аллергия, – прокомментировали пользователи.