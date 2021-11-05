В хищении 66 млн подозревается менеджер аграрного центра

3 ноября с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Задержан менеджер НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой вскрыта преступная схема хищений, организованная менеджером НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Актюбинской области, который через свои аффилированные ИП и ТОО, устанавливал солнечные панели для системы обводнения пастбищ 30 крестьянским хозяйствам по явно завышенным ценам. Предварительная сумма хищений составляет 66 млн тенге. пресс-служба Антикора

В ведомстве уточнили, что 3 ноября с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Окончательное решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается. пресс-служба Антикора

1 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в городах Нур-Султан, Шымкент и в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В ведомстве заявили, что все задержания "связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства".

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Позже в ведомстве озвучили подробности данной спецоперации.

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В связи с этим власти начали антикоррупционный анализ в сфере субсидирования сельхозпроизводителей.

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4 ноября президент Казахстана прокомментировал данную ситуацию.

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Позднее аким Актюбинской области высказался о спецоперации Антикора в сфере субсидирования сельхозпроизводителей.

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Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал подробности спецоперации, проведенной Антикором в городах Нур-Султан, Шымкент и в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

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