Создана первая модель окрестностей черной дыры

Благодаря ученым стало известно, что находится вокруг черной дыры.

Физики-теоретики из университета Гете, а также ученые из Европы, США и Китая впервые смогли показать окрестности черной дыры M87, передает Zakon.kz.

Из этой области исходит релятивистская струя плазмы. Созданная модель позволяет объяснить источник энергии струи. Отметим, она движется со скоростью света и пронизывает пространство на шесть тысяч световых лет. Об этом сообщается в статье из журнала Nature Astronomy.

Трехмерное моделирование проводилось на суперкомпьютере. Исследователи учитывали решения уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна, уравнения электромагнетизма Джеймса Максвелла и уравнения динамики жидкости Леонарда Эйлера. В результате удалось отследить сложное движение фотонов в искривленном пространстве-времени внутренней области струи и преобразовать это в радиоизображение, похожее на то, которое было получено при наблюдениях за M87.

Полученная теоретическая модель электромагнитного излучения и морфологии струи M87 хорошо согласуется с наблюдениями в радио, оптическом и инфракрасном спектрах. Сверхмассивная черная дыра, вероятно, быстро вращается, а плазма в струе сильно намагничена и разгоняет частицы до околосветовых скоростей, – говорят ученые.

M87 находится в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Черная дыра, весящая шесть с половиной миллиардов солнечных масс, расположена в центре этой галактики. Это первая черная дыра, изображение которой было получено в 2019 году международной исследовательской коллаборацией Event Horizon Telescope.

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