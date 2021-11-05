Выманивал миллионы – полиция Алматы ищет пострадавших от мошенника

В одном из эпизодов, под предлогом вложения средств на месторождение, аферист завладел 1 миллионом долларов.

Полиция Алматы ищет тех, кто мог пострадать от афериста, сообщает Zakon.kz.

Следственное управление ДП города начало производство по делу о мошенничестве. Подозреваемый – 60-летний гражданин Б.

В одном случае он предложил знакомому содействие в освобождении от уголовной ответственности за 100 тысяч долларов.

В другом, будучи в Нур-Султане, под предлогом оказания юридической помощи по гражданским делам завладел суммой в 275 тысяч долларов и 5 миллионами тенге.

В третьем эпизоде под предлогом вложения денежных средств в месторождение в ЗКО завладел миллионом долларов.

Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении гражданина Б. заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

В рамках расследования проверяется причастность фигуранта к другим преступлениям. В этой связи граждан, пострадавших от преступных действий этого человека, полиция призывает обращаться по телефонам: +7-775-437-35-46; +7-701-624-28-24.

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