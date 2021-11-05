Первое "золото" ЧМ-2021 по боксу досталось Темиртасу Жусупову

Пятикратный чемпион республики в финале одолел тайского спортсмена Вуттичай Юрачай – 5:0.

В Белграде стартовали решающие схватки за звание сильнейших боксеров мира, и первыми на ринг вышли представители весовой категории до 48 кг, сообщает Zakon.kz.

К большой радости казахстанских болельщиков, первую золотую медаль нынешнего Чемпионата мира завоевал боксер из Акмолинской области Темиртас Жусупов. Пятикратный чемпион республики в финале одолел тайского спортсмена Вуттичай Юрачай – 5:0.

Куандык Шынасилов

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