Развеян популярный миф об опасности беспроводных наушников

Риск развития каких-либо онкологических недугов в принципе исключен.

Беспроводные наушники не самым лучшим образом влияют на слух и могут вызывать мигрень. Но к онкологии они не имеют никакого отношения, сообщает Zakon.kz.

Телеканал Al Arabiya приводит результаты исследований, подверждающих, что Bluetooth-устройства излучают меньше радиации, чем сотовые телефоны или рентгеновская аппаратура. Кроме того, это излучение относится к неионизирующему. Оно не влияет на здоровье. Отмечается также, что излучение от беспроводных наушников от в 10-400 раз ниже допустимой нормы.

Также специалисты изучили электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами. Оно оказалось на таком низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек долго находится в непосредственном контакте с "излучателем".

Риск развития каких-либо онкологических недугов в принципе исключен. Вместе с тем эксперты напомнили, что абсолютно любые наушники могут вызвать ряд проблем со здоровьем. К примеру, у пользователей зачастую наблюдаются головные боли и нарушения слуха.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют не пользоваться беспроводными наушниками на протяжении целого дня и тем более не засыпать с ними. Помимо того, приобретать гаджет необходимо только у проверенных производителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!