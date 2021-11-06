Популярная бразильская певица погибла при крушении самолета

Также известно о гибели еще четырех человек – дяди певицы, ее продюсера и двух пилотов.

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, передает Zakon.kz.

Самолет упал в сельской местности. Певица Марилия Мендонса среди жертв, – сообщают РИА Новости.

Также известно о гибели еще четырех человек – дяди певицы, ее продюсера и двух пилотов.

Мендонсе было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.

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