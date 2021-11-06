Популярная бразильская певица погибла при крушении самолета

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Также известно о гибели еще четырех человек – дяди певицы, ее продюсера и двух пилотов.
Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, передает Zakon.kz.
Самолет упал в сельской местности. Певица Марилия Мендонса среди жертв, – сообщают РИА Новости.
Также известно о гибели еще четырех человек – дяди певицы, ее продюсера и двух пилотов.
Мендонсе было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!