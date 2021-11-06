Президенту Чехии диагностировали цирроз печени

Президенту в настоящее время установлена ЧЭГ.

Член консилиума врачей, хирург Павел Пафко, сообщил о том, что президент Чехии Милош Земан госпитализирован с циррозом печени, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в настоящее время главе государства введен зонд для кормления.

Президенту в настоящее время установлена ЧЭГ (трубка для чрескожной эндоскопической гастростомии), – сказал Пафко, отметив, что зонд Земану установили в первый день госпитализации.

Глава консилиума врачей Томаш Зима не смог сказать, когда Земан будет выписан.

Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге 10 октября.

Ожидается, что президент в субботу примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство республики. Таким образом, вопрос о временном снятии с Земана по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате (верхней палате парламента), потеряет актуальность.

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