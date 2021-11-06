Кому пришло в голову – алматинцев возмутили коврики с изображением храма

Пользователи отреагировали десятками гневных комментариев в адрес магазина.

Ключарь Вознесенского кафедрального собора протоиерей Александр Суворов возмутился тем, что обнаружил в продаже на сайте магазина "Леруа Мерлен" придверные коврики с изображением храмов, передает Zakon.kz.

Вознесенский кафедральный собор входит в сотню сакральных мест Казахстана. В этот храм вложены труды и сердца многих людей. Можно не разделять их идеалы, но уважать – непременно. "Леруа Мерлен", как же вы догадались закупить коврики для вытирания ног с христианскими храмами и нашим собором? Какому менеджеру пришло такое в голову? Чтобы об изображение храма, крестов в буквальном смысле вытирали ноги? – написал Суворов в Facebook.

Пользователи отреагировали на обращение священнослужителя десятками гневных комментариев в адрес магазина. В них отмечают, что данные коврики уже сняты с продажи. Однако Александр Суворов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что представители компании с ним пока не связывались.

Фото: Facebook/Александр Суворов

Пока информации о том, что коврики сняли с продажи, нет. Я связался с менеджером магазина. У нас нет желания кого-то специально засуживать. Если этот конфликт будет исчерпан, товар снимут с продажи и главный менеджер принесет извинения. то никакого иска не будет, – сказал Суворов.

Редакция обратилась за официальным комментарием к представителям компании "Леруа Мерлен".

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