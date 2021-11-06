Российские ученые испытывают прибор для геологоразведки Луны с орбиты

По мнению ученых, летный образец прибора изготавливать еще рано.

Завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Игорь Митрофанов заявил, что институт изготовил первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты и ведет их отработку, передает Zakon.kz.

Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора для того, чтобы делать первые испытания и первые отработки, уже изготовлены и отправлены на предприятие, сейчас в ИКИ мы испытываем оптимальные режимы работы с технологическим образцом, – приводит ТАСС слова Митрофанова.

По словам ученого, летный образец прибора, который будет установлен на аппарат "Луна-26", изготавливать еще рано.

Ранее Митрофанов сообщил, что установка прибора на орбитальном аппарате "Луна-26" позволит просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми его районами. По словам ученого, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" – в 2025 году, "Луна-28" – в 2027-2028 годах.

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