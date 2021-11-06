Семь человек пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в Алматы

Все госпитализированы в различные больницы города.

Столкновение троллейбуса и автобуса произошло на перекрестке пр. Абылай хана и ул. Толе би, передает Zakon.kz.

Троллейбус двигался по пр. Абылай хана в южном направлении. Автобус ехал по ул. Толе би в восточном направлении.

По словам очевидца, автобус выехал на красный сигнал светофора. Произошло жесткое столкновение.

Автобус от удара развернуло на пр. Абылай хана, через полосу встречного движения отнесло в сторону тротуара, припарковав на бордюре.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пять пассажиров автобуса. Все госпитализированы в различные больницы города.

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