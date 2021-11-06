Няня украла более 3,5 млн тенге у работодательницы в Нур-Султане

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Женщина работала в семье с августа.
В полицию столицы обратилась жительница города, заявившая о краже из квартиры 8700 долларов США, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, в краже она подозревает 35-летнюю няню, работающую в семье с августа этого года.
Когда хозяев не было дома, она вытащила деньги из дамской сумочки в спальне.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять две тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками. пресс-служба МВД РК
Проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания.
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