Няня украла более 3,5 млн тенге у работодательницы в Нур-Султане

Женщина работала в семье с августа.

В полицию столицы обратилась жительница города, заявившая о краже из квартиры 8700 долларов США, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в краже она подозревает 35-летнюю няню, работающую в семье с августа этого года.

Когда хозяев не было дома, она вытащила деньги из дамской сумочки в спальне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять две тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками. пресс-служба МВД РК

Проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания.

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