Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

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Прогноз погоды на 7 ноября.
Синоптики Казахстана предупреждают о сильном ветре и тумане в ряде регионов республики, сообщает Zakon.kz.
7 ноября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области прогнозируется ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.
В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 м/с, с пыльной бурей.
Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области – туман.
В Костанайской области – юго-западный ветер, на севере и в центре области 15-20 м/с, днем на севере области временами порывы до 23-28 м/с.
В Шымкенте ночью и утром 7 ноября – туман.
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