Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

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Обстоятельства и причины выясняются.
Трагедия произошла в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана, передает Zakon.kz.
О ЧП стало известно 7 ноября в 08.37.
По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 – восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность, – сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.
Обстоятельства и причины выясняются.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС", ДЧС, ФГУ "ЦМК".
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