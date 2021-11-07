Врач порекомендовала ряд способов предосторожности в такой ситуации.

Российский врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева посоветовала, как защититься от чихающих пассажиров в общественном транспорте, передает Zakon.kz.

Как рассказала Ярцева радио Sputnik, лучше отойти или хотя бы отвернуться от пассажира, который кашляет или чихает. Она также советует использовать в транспорте не маску, а респиратор.

Можно защититься механически – намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую, – добавляет эксперт.

Врач также рекомендует сменить маску и обработать руки антисептиком после выхода из транспорта. Также для профилактики можно промыть нос спреем.

К наиболее опасным пассажирам, которые могут распространять инфекцию, специалист отнесла людей, которые чихают "с силой", поскольку при этом вирус может далеко распространиться. Также опасность может представлять кашель с открытым ртом.

Сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок, – отмечает врач.

Она подчеркнула, что основным способом защиты от коронавируса является вакцинация. При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

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