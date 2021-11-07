Стали известны имена погибших шахтеров в Карагандинской области

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Самому старшему было 53 года, самому младшему – 31 год.
Опубликован список погибших на шахте "Абайская" Карагандинской области, передает Zakon.kz.
Самому старшему было 53 года, самому младшему – 31 год, - пишет "Sputnik Казахстан".
Еще двое пострадавших находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.
Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау".
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