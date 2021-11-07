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Стали известны имена погибших шахтеров в Карагандинской области

Фото: pixabay 7 ноября 2021, 12:59

Самому старшему было 53 года, самому младшему – 31 год.

Опубликован список погибших на шахте "Абайская" Карагандинской области, передает Zakon.kz.

  • Краус Сергей Юрьевич, проходчик, 1983 года рождения, женат.
  • Шмидт Виталий Владиславович, участок проходческих работ-1, проходчик, 1979 года рождения, женат.
  • Абдуллин Наиль Рамильевич, упр-1, проходчик, 1990 года рождения, женат.
  • Корниенко Сергей Анатольевич, упр-1, 1971 года рождения, женат.
  • Супрунов Алексей Алексеевич, упр-1, помощник начальника, 1987 г.р., женат.
  • Скитченко Николай Николаевич, УВТБ, горный мастер, 1968 г.р.

Самому старшему было 53 года, самому младшему – 31 год, - пишет "Sputnik Казахстан".

Еще двое пострадавших находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.

Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау".

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