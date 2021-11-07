Волны эпидемии коронавируса будут становиться сильнее – вирусолог

По словам эксперта, если люди будут "упорствовать и не вакцинироваться", то будет еще несколько волн коронавируса.

Российский вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что волны эпидемии коронавируса будут периодически повторяться, становясь с каждым разом все сильнее, передает Zakon.kz.

Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определенной периодичностью они возникают. И более всего настораживает то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая, – сказал эксперт в эфире "Радио России".

По словам Чумакова, если люди будут "упорствовать и не вакцинироваться", то будет еще несколько волн коронавируса.

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