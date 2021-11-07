Четыре рыбака потерялись на Каспии

Была проведена воздушная разведка по маршруту Атырау-Исатай-Курмангазы (общей площадью 270 км) на побережье Каспийского моря.

В море рыбаки вышли 3 ноября. Четыре человека на металлическом рыболовном судне долго не давали о себе знать, и 6 ноября сотрудники ЧС начали их поиски, сообщает Zakon.kz.

Была проведена воздушная разведка по маршруту Атырау – Исатай – Курмангазы (общей площадью 270 км) на побережье Каспийского моря, однако поисковые работы тогда не дали результатов. группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

В 9:30 7 ноября на связь вышли сами рыбаки, позвонив по сотовому телефону своему руководству (ТОО" Амангельды "и" СефКаспийФиш").

Они сообщили, что живы, здоровы и в помощи не нуждаются. Находятся в 50 км в районе села Жанбай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!