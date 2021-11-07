Семьям погибших на шахте выплатят десятилетнее денежное содержание

Также, в рамках индивидуальных договоров, будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, взятых семьями.

Всем семьям погибших при взрыве на шахте в Карагандинской области будет выплачено десятилетнее денежное содержание, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Также, по его словам, в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, взятых семьями. Кроме того, поднимется вопрос оплаты обучения детей погибших, уже являющихся студентами.

Возможно, исходя из индивидуальных трудовых договоров, будет рассматриваться вопрос предоставления жилья тем, кто в нем нуждается. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

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