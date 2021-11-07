"Кайрат" разгромил "Астану" в первом матче Кубка Казахстана

Поединок между серебряным и бронзовым призером нынешнего чемпионата завершился успехом гостей – 3:0.

7 ноября в Нур-Султане состоялся второй полуфинальный матч Кубка республики по футболу между "Астаной" и алматинским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Поединок между серебряным и бронзовым призерами нынешнего чемпионата завершился успехом гостей – 3:0. Счет был открыт в дополнительное время первого тайма, автором гола стал защитник алматинцев Раде Дугалич.

Столичные футболисты во второй половине игры под натиском подопечных Курбана Бердыева пропустили еще два гола. Вратарь "Астаны" Дмитрий Непогодов дважды вытаскивал мяч из своих ворот после ударов нападающих "Кайрата" Хосе Конте и Артура Шушеначева.

3:0 – "Кайрат" едет в Алматы с хорошим настроением, готовясь к ответной игре Кубка, которая пройдет на Центральном стадионе 20 ноября. В другом полуфинале 21 ноября встречаются "Тобол" и "Шахтер". Первая игра этих дружин закончилась победой карагандинцев – 5:2.

Куандык Шынасилов

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