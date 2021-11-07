Ассанж и его невеста подали в суд на главу минюста Британии за отказ в свадьбе

Пара также подала иск против начальницы тюрьмы, где находится Ассанж.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу Министерства юстиции Великобритании Доминика Рааба за то, что им не разрешают пожениться, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, пара также подала иск против начальницы тюрьмы, где находится Ассанж.

Согласно изданию, пара опасается, что препятствия, которые британские власти чинят их бракосочетанию, связаны с "политической войной" против основателя Wikileaks.

Свадьба была бы моментом счастья, чем-то нормальным в безумных обстоятельствах. Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в Белмарше – это борьба. Стелла Моррис

Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.

В иске Рааба и начальницу Белмарша Дженни Луис обвиняют в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", а также лишении пары и их детей прав.

Ранее стало известно, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудэна на соискание этой награды в 2021 году.

Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище он попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов. В 2019 году власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks убежища в своей дипмиссии, после чего его арестовала британская полиция. США продолжают добиваться экстрадиции журналиста.

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