Экс-солистка группы "Время и Стекло" была экстренно госпитализирована

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Конкретной информации о том, что случилось с артисткой пока нет.
31-летняя Надя "Додо" Дорофеева, певица, актриса, дизайнер и экс-солистка поп-проекта "Время и Стекло", была экстренно госпитализирована, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в сторис Instagram артистки.
В публикации говорится, что из-за внезапного ухудшения состояния здоровья певице пришлось отменить концерт в Египте.
Конкретной информации о том, что случилось с артисткой, пока нет. Сведения о состоянии здоровья Нади Дорофеевой уточняются.
С 2010 по 2020 год Надежда Дорофеева выступала в группе "Время и Стекло". Сольная карьера артистки началась в 2020 году после распада группы.
Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло, – написала тогда Дорофеева в Instagram.
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