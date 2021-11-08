Истории казахов, вернувшихся на историческую родину

Журналист Zakon.kz поговорила с казахами, которые переехали на историческую родину, и узнала истории их возвращения.

После развала Советского Союза Казахстан понес существенные потери населения: это было связано с оттоком из республики этнических русских и немцев. Наряду с этим в стране фиксировался спад рождаемости, снизились показатели иммиграции. В то же время за 30 лет независимости статус кандаса получили 1,8 млн этнических казахов. Кроме того, часть казахов возвращаются на историческую родину как иностранцы и получают гражданство в упрощенном порядке.

Журналист Zakon.kz поговорила с казахами, которые переехали на историческую родину, и узнала истории их возвращения.

С чего началось переселение этнических казахов

В 1991 году, за месяц до обретения независимости, правительство Казахской ССР выпустило постановление о переселении казахов на историческую родину. Документ был направлен на развитие села с помощью прибывшего из других стран "коренного населения" – так репатриантов называли в том документе. В постановлении было прописано, что местным исполнительным органам нужно обеспечить репатриантов жильем, скотом, пенсиями, пособиями, обучить казахскому алфавиту и трудоустроить.

Фактически документ призывал казахов всего мира вернуться в Казахстан. Зов был услышан. В 1991-1992 годах на историческую родину прибыло более 60 тыс. этнических казахов.

Переехал, потому что казах

Как раз в те годы в Казахстан стали переезжать родственники известного бизнесмена Сырымбека Тау.

Сырымбек родился в Монголии, в аймаке Баян-Улгий, населенном преимущественно этническими казахами. В 1990-е члены его семьи решили переехать в Казахстан. Так, в 1992 году на родину приехала его старшая сестра, в 1994 году – вторая, брат – в 1998-м, а сам Сырымбек – в 2004 году. Сейчас из семи родных братьев и сестер в Казахстане живут шестеро.

Причина, по которой я переехал в Казахстан, заключается в том, что я казах. Есть хорошая пословица: "Басқа елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол" – “Лучше быть на своей земле рабом, чем на чужой – султаном”. Я не приезжал, чтобы что-то взять у Казахстана – наоборот, я приехал, чтобы дать что-то казахскому народу, чтобы мы вместе развивались и росли. Поэтому цель приезда – жить на казахской земле с казахским народом, – рассказывает бизнесмен.

По его словам, многие думают, что этнические казахи, которые живут в Монголии, бежали во время гонений. Но, на самом деле, монгольские казахи жили на той территории с давних времен.

Наши предки – это народ, который остался на той стороне, когда делили границы. С тех пор, как я приехал, давления от местных казахов не испытывал. Были разногласия, были моменты, когда говорили: "Какой Сырым? Монгол Сырым". Но я не обижаюсь, я же там родился и жил. Многие знают, что я из Монголии, – говорит Сырым.

Из Омска – в Алматы

Адина Мажитова (фамилия изменена по просьбе героини) переехала в Казахстан в 2006 году.

До 21 года Адина проживала с семьей в Омске. Окончив колледж, девушка тщетно искала работу. Однажды в гости приехала тетя из Алматы и предложила переехать на историческую родину. Недолго думая, Адина приехала к тете и решила остаться.

Статус кандаса девушка не получала. Тем не менее говорит, что казахстанский паспорт ей вручили довольно быстро.

Первое, что ее удивило в Казахстане – большинство алматинцев говорит по-русски. Второе – кондукторы.

Для меня было дико, когда из автобусов люди кричали: "Зеленый базар", "Саяхат". Сейчас, конечно, такого нет, стало более цивилизованно. Удивило, что все разговаривают на русском. Даже в семье многие казахи, которые родились в Казахстане, говорили на русском. Когда я звонила своим подругам в Россию, они спрашивали: "Как ты там?", – я отвечала: "Нормально, здесь все меня понимают", – вспоминает Адина.

Казахский язык она знает на бытовом уровне – дома, в Омске, на нем говорили. А вот с литературным и письменным казахским у девушки проблемы.

Все равно то, что выросла в России и образование получила на русском, влияет. До сих пор, когда говорят на казахском, я перевожу на русский и после этого отвечаю, – рассказывает она.

Адина по профессии юрист, работает в сфере нотариата.

Хотела растить детей в казахской среде

Раиса Кадер – казашка из Монголии. Получила высшее образование в Египте, Великобритании, США и Нидерландах. Она владелица издательства, которое специализируется на переводе литературы на казахский язык.

К примеру, под ее руководством на казахский была переведена известная всему миру серия книг о Гарри Поттере, одна из самых продаваемых детских иллюстрированных книг "Очень голодная гусеница" ("Қомағай Жұлдызқұрт"), самый читаемый дневник в мире "Дневник Анны Франк" ("Анна Франктің күнделігі") и другие произведения.

Сейчас Раиса Кадер живет в Алматы. Впервые она приехала в южную столицу в 1992 году, когда был организован Всемирный курултай казахов. В следующий раз – будучи студенткой. Ей так понравился город, что, став взрослее, приняла решение здесь жить.

Я хотела растить детей в казахской среде, работать в книжной индустрии, выпускать книги на казахском языке. Хотела внести вклад в программу "Рухани жангыру", чтобы доказать – казахский язык богатый и красивый, – говорит Раиса.

Предпринимательница волновалась перед переездом, думала, что местные казахи сильно отличаются от казахов, живущих за рубежом.

Раньше говорили, что казахстанские, монгольские, китайские и турецкие казахи отличаются друг от друга. Когда я вернулась на свою историческую родину, меня удивило, что между казахстанскими и зарубежными казахами мало отличий. Это меня удивило, потому что я иногда чувствовала себя другой. Оказалось, мы очень похожи: характеры, мысли, язык, действия, традиции, – делится Раиса Кадер.

Издательство она основала в 2017 году, открыв для себя, что на книжном рынке Казахстана мало переводов зарубежной литературы на государственный язык.

Мы сейчас в обществе, которое находится как бы в вакууме. Граждане должны расти со знанием того, что происходит в мире. Поэтому мы не стали ограничиваться нашей литературой. У казахского народа очень высокий потенциал. Я верю в молодежь. Если ей давать знания, свободу, поддерживать, то в будущем мы будем в ряде развитых стран. Я надеюсь, что внесу свой вклад в это, – отмечает Раиса Кадер.

Переезд был нашей мечтой

Мендихан Тапсир переехал в Казахстан в 1990-е годы. Он – государственный тренер по тяжелой атлетике Республики Казахстан. Родился в Монголии и жил там до 19 лет. Тяжелую атлетику любит с детства, поэтому после окончания школы поступил в университет, чтобы выучиться на тренера. Но после первого курса, в 1992 году, его семья решила переехать в Казахстан.

Мы решили переехать, потому что это было нашей мечтой. Мы, казахи, должны жить на казахской земле. Почему мы должны были оставаться в другой стране, если нас здесь ждали? К тому же нас приглашал сам Елбасы Нурсултан Назарбаев. Мы с радостью вернулись, – вспоминает Мендихан Тапсир.

Семья переехала в Восточный Казахстан, а сам Мендихан поступил в Казахский институт физической культуры и стал жить в Алматы.

Когда я приехал, меня ничего не удивило, кроме языка: казахи говорили не по-казахски, а по-русски. Но это не в Восточном Казахстане было, а в Алматы.

До 2001 года Мендихан Тапсир находился в стране с видом на жительство, а потом получил гражданство Казахстана.

Для того, чтобы стать государственным тренером по тяжелой атлетике, мужчина много трудился. Сначала работал преподавателем в вузе, потом стал старшим тренером в Центре подготовки к Олимпийским играм. Там с 2005 по 2009 годы он тренировал будущего олимпийского чемпиона Илью Ильина.

За это время он дважды стал чемпионом мира. В связи с этим я получил звание заслуженного тренера Республики Казахстан, – рассказывает Тапсир.

В 2010 году Мендихан Тапсир стал государственным тренером Казахстана. Он отвечает за развитие тяжелой атлетики в стране.

Сейчас он живет в Нур-Султане, в Монголию его не тянет.

Я люблю, горжусь Казахстаном и казахским народом. Очень рад тому, что Казахстан известен на международной арене, тем, что мы независимая страна, которая принимает кандасов и развивает язык. По работе я посетил более 40 стран. Раньше многие не знали про Казахстан и казахов, спрашивали, где это. Когда я объяснял, что мы граничим с Монголией, Китаем, Россией, они говорили "Russia" и мы обижались. Сейчас, благодаря мудрой политике Елбасы, нас все знают, на международной арене у нас высокий авторитет, – отмечает государственный тренер.

Динамика возвращения этнических казахов

Возвращение этнических казахов – важное событие в истории современного Казахстана, говорит эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков.

После демографического кризиса, который фиксировался в начале 1990-х годов, численность населения сократилась на 1,8 млн – с 16,6 до 14,8 млн чел. При этом в конце 1991 года казахи составляли лишь около 40% населения страны.

Демографическое восстановление стало наблюдаться только после 2002 года. В результате в 2011 году население Казахстана восстановило свою численность до уровня 1990 года – в 16,6 млн человек.

Из каких стран чаще всего переезжают этнические казахи

В 1997 году в Казахстане был принят закон "О миграции населения". В нем впервые был использован термин "оралман" – "возвращенец". В 2020 году он был заменен на слово "кандас" – "соплеменник", "единой крови".

По официальной информации, с начала 2021 года статус кандаса получили 15,9 тыс. человек. Всего с 1991 года по ноябрь 2021 года в Казахстан вернулись 1,8 млн этнических казахов.

По информации Минтруда, в 2021 году 76,3% кандасов – выходцы из Узбекистана, 9,5% – из КНР, 6,1% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,5% – из других стран.

Чаще всего они поселяются в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в городе Шымкент.

На 1 сентября 2021 года численность населения Казахстана составила 19 млн человек. По данным Нацбюро статистики, доля казахов в этническом составе населения достигла почти 70%.

Эксперт ИМЭП Арман Токтушаков считает, что переезд этнических казахов в Казахстан является важнейшим фактором с точки зрения увеличения численности населения и общего оздоровления демографической ситуации в стране.

Айтурган Азимжанова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!