В Алматы горел двухэтажный дом

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Пожарные работают по повышенному рангу.
В мкр Мирас Алматы на строящемся объекте произошел пожар повышенного ранга, сообщает Zakon.kz.
В 10:24 пожарные выехали на место.
По прибытии спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж и кровля строящегося двухэтажного дома на площади 280 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали легкосгораемые конструкции: фанера, а также покрытие кровли мягким битумом, – уточнили в ДЧС.
Был развернут оперативный штаб, создано два боевых участка.
Благодаря действиям спасателей, пожар локализован в 11:31.
Удалось отстоять первый и второй этажи дома.
Пожар ликвидирован 11:58. Жертв и пострадавших нет, – заявили в ведомстве.
В ликвидации было задействовано 12 единиц техники и более 40 спасателей.
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