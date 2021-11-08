Глава МВД об охране школ полицейскими: Это же не детская колония

Школы на 100% оснащены системами видеонаблюдения.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев высказался о предложении передать функции по охране школ полицейским, передает корреспондент Zakon.kz.

Не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Это же не детская колония, не закрытое учреждение, а учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания. Районные подразделения – это совсем другое, там у нас хранятся и режимные документы, есть оружие, секреты, поэтому они охраняются полицейскими, – отметил глава МВД во время правительственного часа в Мажилисе.

По его словам, к началу учебного года были обследованы все школы, которые находятся в областных и районных центрах, определен алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты – тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.

На сегодняшний день школы на 100% оснащены системами видеонаблюдения, на 30% – тревожными кнопками, и пока на 30% охраняются специализированными охранными структурами. До конца года работу доведут до 100%. Но зависит это от финансирования местных исполнительных органов, поскольку управления образования находятся на балансе у акиматов.

Ранее глава МВД рассказал, где построят новые колонии, на сколько увеличится зарплата полицейских, а также когда на педофилов наденут электронные браслеты.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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