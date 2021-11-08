Почему в Казахстане начали проверять авто с российскими номерами

Казахстанцы, которые купили авто за пределами страны, должны поставить его на учет.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал проверку автомобилей с российскими номерами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, между Казахстаном и Россией условное передвижение автотранспортных средств, таможенных постов нет. Поэтому казахстанцы, которые купили авто за пределами страны, должны поставить его на учет.

Ситуация возникла из-за того, что около 210 тыс. машин с российским учетом находится на территории Казахстана, из них 150 тыс. на законных основаниях – они ездят по доверенности. 600 авто по спискам, переданным криминальной полицией МВД России, находятся в угоне. Около 200 машин мы уже установили. Кроме этого, более 80 тыс. машин сняты с учета Российской Федерации, но не поставлены на учет в Казахстане, – сказал глава МВД в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что казахстанцы, приобретая эти машины по договору купли-продажи, в течение 10 суток обязаны зарегистрировать их в Казахстане. Это делается для уплаты налогов, получения информации о прохождении техосмотра. Но владельцы ни одной из 80 тыс. машин не проходили техосмотр на территории Казахстана.

Часто говорят, что взяли поездить. Но дело в том, что в ответ на официальный запрос мы получили из России список на 80 тыс. транспортных средств, и они там по договору купли-продажи сняты с учета, – добавил Тургумбаев.

Ранее в Казнете появились видеоролики, на которых полицейские водворяют на штрафстоянку автомобили с российскими номерами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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