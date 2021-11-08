Мужчину зарубили топором в Мангистауской области

Погибший и двое подозреваемых в убийстве распивали вместе спиртные напитки – ДП Мангистауской области.

В Мангистауской области мужчину зарубили топором, передает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, драка с топором, в результате которой погиб мужчина, произошла в Мунайлинском районе.

Погибший и двое подозреваемых в убийстве, как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, распивали вместе спиртные напитки.

Убийство произошло в селе Баскудук Мунайлинского района.

Вызов поступил 6 ноября в 20:25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружен труп мужчины в селе Баскудук на ул. Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Убийство". Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведется расследование. пресс-служба ДП Мангистауской области

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