Ваш ДГД: В отношении кого применяется принудительное взыскание налоговой задолженности

Налоговая задолженность – это сумма недоимки, неуплаченных пеней и штрафов.

В рубрике "Ваш ДГД" главный специалист отдела взимания ДГД по городу Алматы Дана Уалиева рассказала о взыскании суммы налоговой задолженности налогоплательщика со счетов его дебиторов, сообщает Zakon.kz.

Налоговая задолженность – это сумма недоимки, а также неуплаченные суммы пени и штрафов. Откуда возникает такая задолженность?

Налоговая задолженность образовывается после сдачи налогоплательщиками дополнительных форм налоговой отчетности, а также в результате текущих начислений, акта налоговой проверки и после выставления уведомления камерального контроля и т.д.

При наличии неуплаченных сумм налогов у юридических лиц, реализацию мер взыскания органы государственных доходов проводят самостоятельно, без участия исполнительных органов.

Налоговые органы применяют меры принудительного взыскания налоговой задолженности налогоплательщика в отношении юридических лиц, их структурных подразделений, в отношении нерезидента, осуществляющего свою деятельность в Республике Казахстан, а также индивидуального предпринимателя, кроме случаев обжалования уведомления о результатах налоговой проверки.

Применение к налогоплательщику мер принудительного взыскания налоговой задолженности осуществляется в зависимости от уровня риска, к которому отнесен налогоплательщик.

Принудительно взыскание налоговой задолженности производится в следующих случаях: - за счет денег, находящихся на банковских счетах; - со счетов дебиторов; - за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества; - в виде принудительного выпуска объявленных акций.

Налоговый орган до применения мер принудительного взыскания налоговой задолженности направляет налогоплательщику уведомление о погашении налоговой задолженности.

Налогоплательщик, согласно ст. 123 Налогового кодекса, обязан не позднее 10 рабочих дней представить в налоговый орган список дебиторской задолженности, то есть своих контрагентов, которые являются его же должниками.

В случае непредставления списка дебиторов налоговый орган использует сведения из информационной системы, то есть формы налоговой отчетности.

Также в случае непредставления списка налоговый орган вправе провести проверку. При этом налоговый орган не вправе подтверждать сумму дебиторской задолженности, если дело оспаривается в суде.

На основании вышесказанного налоговый орган направляет уведомление дебиторам об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов.

В свою очередь дебитор не позднее 20 рабочих дней представляет налоговому органу акт сверки взаиморасчетов, составленный совместно с налогоплательщиком.

Как выглядит акт сверки взаиморасчетов, мы все знаем: наименование налогоплательщика и его дебитора и их идентификационные номера, сумма дебиторской задолженности, печать при ее наличии, и подписи налогоплательщика и его дебитора. Дата не должна быть раннее той даты, когда налогоплательщику было выставлено уведомление о налоговой задолженности.

Если дебитор не представляет акт сверки взаиморасчетов, налоговый орган вправе провести проверку по вопросам определения взаиморасчетов и дебиторов с налогоплательщиками, то есть выявления дебиторской задолженности.

Также налоговый орган не вправе подтверждать суммы дебиторской задолженности, которые оспариваются в суде.

При предоставлении дебиторами акта сверки либо при выявлении при проверке дебиторской задолженности у дебиторов, на их банковские счета выставляется инкассовое распоряжение.

При погашении дебиторами дебиторской задолженности данное инкассовое распоряжение подлежит отзыву в течение одного рабочего дня, но после предоставления подтверждающего документа о погашении данной дебиторской задолженности.

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