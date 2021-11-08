В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Прогноз погоды на 9 октября.

В нескольких областях Казахстана на 9 ноября объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный, 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в северной половине Акмолинской области синоптики прогнозируют ветер южный, юго-западный, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер будет дуть юго-восточный ветер, 17-22 м/с, 10-11 ноября с порывами до 25 м/с.

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