В Туркестанской области сельхозпредприятия незаконно получили миллионные субсидии

Заведено уголовное дело.

В Туркестанской области восемь сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 млн тенге, передает Zakon.kz.

В отношении руководителей восьми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий.

Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Сыбаға".

Они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из РФ. Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали, – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Общая сумма незаконно выплаченных указанным крестьянским хозяйствам субсидий составила свыше 380 млн тенге, при этом общая сумма кредита – более 1 млрд тенге.

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