На какие признаки стоит обратить внимание при определении COVID-19 у детей

Педиатр заметила, что чем младше заболевший ребенок, тем сильнее выражены проблемы с желудком и кишечником.

Российский врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова назвала признаки COVID-19 у детей, передает Zakon.kz.

Эксперт рассказала в интервью телеканалу "Звезда" о том, что в первую очередь стоит обратить внимание на проблемы с ЖКТ, в том числе боли в животе и жидкий стул.

Педиатр заметила, что чем младше заболевший ребенок, тем сильнее выражены проблемы с желудком и кишечником.

У маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей, – объяснила Добрецова.

Также она добавила, что дети при коронавирусе, как и взрослые, сталкиваются с отсутствием обоняния, но не всегда могут об этом рассказать. Поэтому родителям необходимо задавать уточняющие вопросы. Остальные клинические проявления коронавирусной инфекции у детей схожи с заболеванием у взрослых, резюмировала Добрецова.

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