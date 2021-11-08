Мужчина погиб при пожаре в Алматы

Возможная причина пожара – включенный в розетку электросамокат.

Пожар разгорелся в мкр Казахфильм Бостандыкского района Алматы, передает Zakon.kz.

В 6:50 на лестничной клетке первого этажа пятиэтажного дома создалось сильное задымление, часть жильцов успели покинуть свои квартиры. Звено газодымозащитной службы проникло в полыхающую квартиру. При помощи аварийно-спасательных инструментов демонтировали решетку и спасли пожилого хозяина 75 лет, который оказался заблокированным на кухне и звал на помощь, – рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Ранее хозяйка квартиры успела вывести двух внучек в безопасное место.

В ходе разведки поступила информация, что в одной из горящих комнат трехкомнатной квартиры находится человек. Поисково-спасательные работы привели к обнаружению в дальнем углу комнаты тела мужчины, 1977 г.р., без признаков жизни. Пострадавшие были переданы прибывшей бригаде СМП.

Принятыми мерами в 07:06 пожар ликвидирован. На месте работали 30 сотрудников ДЧС, шесть единиц техники, УП Бостандыкского района (четыре сотрудника, одна единица техники), СМП (три сотрудника, одна единица техники). Проведение спасательных работ осложняло наличие решеток на окнах, – говорится в сообщении.

По одной из версий, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электросамоката, включенного в розетку в ночное время.

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