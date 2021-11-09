Персональные данные казахстанцев "сливал" украинский сайт

Сайт незаконно распространял персональные данные жителей СНГ.

В Украине заблокировали сайт, который распространял данные 200 млн жителей СНГ, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Украины, на нем содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества, а также места регистрации граждан Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет. В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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