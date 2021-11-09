На 307 млн долларов выросли золотовалютные резервы

Портфель золота в составе золотовалютных резервов в октябре вырос на 1,2 млрд долл. США.

Золотовалютные резервы на конец октября составили 35,8 млрд долл. США, увеличившись с начала месяца на 307 млн долл. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.

Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 854 млн долл. США, преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ, – сказала она.

Портфель золота в составе золотовалютных резервов в октябре вырос на 1,2 млрд долл. США за счет роста цены на драгоценный металл и приобретения золота в рамках реализации приоритетного права.

Так, цена на золото в октябре выросла на 3,8%, с 1731 до 1796 долл. США за унцию, на фоне опасений по всплеску инфляции, что в совокупности позволило компенсировать падение стоимости активов в свободно конвертируемой валюте и обеспечить рост резервов.

При этом валютные активы Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец октября составили 55,1 млрд долл. США, практически не изменившись за прошедший месяц.

Для выделения гарантированного и целевого трансфертов в октябре на валютном рынке было продано активов на сумму 988 млн долл. США, что эквивалентно 420 млрд тенге. При этом для удовлетворения потребностей республиканского бюджета из Нацфонда было выделено трансфертов почти на 428 млрд тенге.

Поступления в фонд за октябрь составили 103 млрд тенге, из них 163 млн долл. США поступили в иностранной валюте.

Если в сентябре мы стали свидетелями значительной коррекции на рынках, то уже в октябре наблюдалось восстановление рынка акций и его дальнейший рост. В результате инвестиционный доход Национального фонда по итогам октября сложился положительным и составил 871 млн долл. США, преимущественно за счет роста акций и золота на 5,69% и 3,78% соответственно, – сказала Молдабекова.

По ее словам, за счет сбалансированной аллокации активов Нацфонда инвестиционный доход с начала года восстановился и составил 2 млрд долл. США, или 3,44%.

В ноябре волатильность на рынках сохраняется, акции продолжают демонстрировать рост. На этом фоне с начала текущего месяца инвестиционный доход Нацфонда вырос еще на 470 млн долл. США и с начала года составляет 2,45 млрд долл. США, или 4,3%.

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