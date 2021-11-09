Номер под песню казахстанской группы "Ирина Кайратовна" восхитил россиян

Участницы российского шоу "Новые танцы" на ТНТ выступили под песню популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна", передает Zakon.kz.

Танец участницы популярного шоу исполнили под песню "5К".

Номер участниц шоу восхитил как зрителей, так и жюри.

"Очень понравились",

"Огонь, трек и танец супер",

"Хороший номер, для телека – то, что нужно",

"Под песни "Ирина Кайратовна" уже ставят танцы",

"Номер бомба. Пересмотрела с удовольствием! Я его как клип смотрю",

"Очень классный номер, сумбура не было для меня, резкость исполнения была очень органична в данном случае", – написали в комментариях под роликом, опубликованным в tntancy.