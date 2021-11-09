Лучшие теннисистки мира пришли на жеребьевку в вечерних нарядах

В финале собрались восемь лучших игроков мирового рейтинга.

В мексиканской Гвадалахаре прошла жеребьевка Итогового женского чемпионата WTA-2021, сообщает Zakon.kz.

В финале собрались восемь лучших игроков мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах. Турнир имеет общий призовой фонд в 5 млн долларов США.

Организаторы дали необычные названия разным подгруппам, где собрались теннисистки – "Чичен-Ица", "Теотиуакан", "Теночтитлан" и "Эль-Тахин". Это дань доколумбовой эпохе мексиканской истории, поскольку все четыре группы названы в честь древних городов Мексики.

В группу "Чичен-Ица" попали: Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свентек (Польша) и Паула Бадоса (Испания).

В группе "Теотиуакан" сыграют: Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония).

В группу "Теночтитлан" вошли: Суко Аояма (Япония)/Эна Шибахара (Япония), Николь Меликар (США)/Деми Схурс (Нидерланды), Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай), Дария Юрак (Хорватия)/Андрея Клепач (Словения).

В группе "Эль-Тахин" выступят: Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия), Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия), Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравчик (США), Шарон Фичмэн (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика).

Матчи в подгруппах начнутся 10 ноября.

Куандык Шынасилов

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