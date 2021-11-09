Постоянная клиентка украла кольцо из ювелирного магазина в Нур-Султане

Злоумышленница купила четыре золотых кольца. Под предлогом намерения приобрести пятое, она незаметно положила его в карман.

Продавец столичного ювелирного бутика обратилась с заявлением в полицию после пропажи золотого кольца, сообщает Zakon.kz.

Подозрение сразу пало на одну из постоянных клиенток. Девушка пришла в бутик и попросила показать ей варианты для выбора.

Являясь постоянным клиентом и войдя в доверие к продавщице, злоумышленница купила четыре золотых кольца. Под предлогом намерения приобрести пятое, она незаметно, примеряя на палец, положила его в карман. Затем, чтобы отвезти от себя подозрение, начала расспрашивать про то самое пятое кольцо, которое она примеряла. пресс-служба ДП города Нур-Султан

Записи с видеокамер подтвердили, что девушка украла кольцо. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемую. 23-летняя девушка свою вину не отрицала, похищенное золотое изделие было изъято и возвращено владельцу бутика.

Проводится досудебное расследование.

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