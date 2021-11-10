10 ноября в Алматы доставят вакцину Pfizer

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Вакцина Pfizer на начальном этапе будет предназначена детям с 12 лет и беременным.
В Алматы 10 ноября доставят вакцину Pfizer, передает Zakon.kz.
Вакцина Pfizer на начальном этапе будет предназначена детям с 12 лет и беременным. После вакцинации детей и беременных Министерство здравоохранения рассмотрит другие категории граждан, которые смогут привиться этим препаратом.
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Вакцина Pfizer должна храниться при температуре -60-90 градусов. Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов.
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