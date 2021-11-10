Момент смертельного ДТП с возгоранием в Актау попал на видео

Погибли два человека, одного госпитализировали.

Смертельное ДТП с возгоранием произошло 8 ноября в Актау, сообщает Zakon.kz.

Момент происшествия сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как водитель Mercedes-Benz собирается совершать поворот. В это время на большой скорости по дороге движется Toyota Corolla, которая таранит Mercedes. От удара Toyota переворачивается и загорается, - говорится в сообщении "Лада".

От сильного удара водитель и пассажир Mercedes вылетели из авто. От полученных травм мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи.

Одного пострадавшего доставили в областную больницу с диагнозом - закрытая травма головы, открытый перелом правой щиколотки.

Была сделана компьютерная томография. В экстренном порядке врачи провели операцию. Восстановлены колено и голеностоп. Сейчас состояние стабильное. Пациент получает лечение под наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

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