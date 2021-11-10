В Алматы столкнулись четыре автомобиля

Причины ДТП выясняются.

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин, передает Zakon.kz.

ДТП произошло по ул. Байтурсынова между ул. Айтеке би и Гоголя.

Водитель автомобиля Ford не смог остановиться и на полном ходу врезался в Mitsubishi Lancer. От удара Lancer оказался под Mitsubishi Montero, Montero ударил впереди стоящий Volkswagen Passat.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi Lancer. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Причины ДТП выясняются.

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