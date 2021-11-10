Полицейская погоня за пьяным водителем попала на видео

Водитель автомобиля два года назад был лишен водительских прав сроком на 5 лет.

В Риддере пьяный водитель хотел скрыться от полиции, передает Zakon.kz.

Полицейскими на одной из улиц города был замечен автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

В целях пресечения правонарушения нарядом с помощью громкоговорящего устройства было дано требование об остановке транспортного средства, однако водитель, увидев патрульный автомобиль, стал скрываться, полицейские начали преследование.

В результате погони был остановлен автомобиль под управлением 29-летнего мужчины. При проверке от водителя исходил резкий запах алкоголя, также выяснилось, что он сел за руль, будучи лишенным права управления транспортным средством. Нарушитель от освидетельствования отказался. Произведен забор крови и назначена химическая экспертиза.

Полицейские установили, что водитель автомобиля два года назад был лишен водительских прав сроком на пять лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица", санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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