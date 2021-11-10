В Экибастузе мужчина пытался сжечь возлюбленную

Женщине удалось сбежать.

В Экибастузе отвергнутый мужчина пытался сжечь возлюбленную, передает Zakon.kz.

В полицию обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении ранее знакомого мужчины. По ее словам, она полгода проживала с данным человеком, но когда они расстались, 61-летний мужчина начал преследовать ее.

Выслеживал около работы, угрожал физической расправой, пытался вернуть, – рассказала женщина.

Когда экибастузец понял, что любимая женщина к нему не вернется, он решился на страшный поступок.

2 октября около 17:30 мужчина пришел во двор к 52-летней горожанке, облил ее и себя бензином и пытался поджечь, тем самым угрожал убийством. Женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся родным, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по ст. 115 УК Республики Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!