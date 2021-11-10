Убийство лебедя расследуют в Алматинской области

Полицейские подозревают 21-летнего жителя поселка Баканас.

Парень опубликовал фотографию трофея (тушу лебедя), чем вызвал общественный резонанс в регионе, передает Zakon.kz.

Друзья, я в полном возмущении от этого фото и самого факта, который побудил этого "человека" еще и опубликовать его с ножом в руках и свежей кровью. Но вначале давайте разберемся, что это – лебедь. У нас есть малый лебедь, шипун и кликун. Малый лебедь и кликун входят в Перечень редких видов животных, – написала Самал Ибраева в Facebook.

Она отмечает, что на фото молодая особь. Однако кликун это или шипун, девушка ответить затруднилась.

Друзья, что происходит у нас в стране? Что с нашими людьми? Почему так жестоки с нашей природой? Мало того, что убил молодого лебедя, так еще и выставил этот ужас на всеобщее обозрение! И мы хотим после этого, чтобы наши дети выросли экологически осознанными, ценили и берегли природу?! – возмущена Ибраева.

Активистка заметила, что и на озере Малый Талдыколь нашли мертвого лебедя. Птицы прилетают на свои родные берега за кормом, что стало привлекать браконьеров.

Наказывать надо таких публично, чтобы всем было ясно: такое в нашем обществе неприемлемо! Или ждем специального указа или выступления президента по этому поводу и только потом примут меры?!!! Чем больше будет общественной реакции на этот ужас, тем больше шанс, что и наши дети не вырастут равнодушными к жестокости и наше общество в конец не деградирует! Биться надо вместе, друзья! И отстаивать естественное право нашей природы на жизнь тоже, – резюмировала Ибраева.

На ситуацию отреагировали в Комитете лесного хозяйства и животного мира РК.

Управлением полиции Балхашского района Алматинской области 9 ноября 2021 год в 21:01 данный факт зарегистрирован в КУИ за номером 211936030001251. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По предварительным данным, установлена личность подозреваемого жителя поселка Баканас, – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе комитета.

Отмечается, что полицейские выясняют причины поведения 21-летнего нарушителя.

Если его вина будет доказана, за убийство лебедя парню грозит штраф в размере до трех тысяч МРП или до пяти лет лишения свободы в зависимости от характера преступления.

Расследование еще ведется.

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